news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
15 марта 2022  10:54

Российские военные взяли под полный контроль Херсонскую область

news_top_970_100

Сегодня ВС России заняли всю территорию Херсонской области Украины. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает ТАСС.

«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — отметил представитель ведомства.

По его словам, войска ДНР, прорвав оборону националистов, взяли под контроль Пантелеймоновку, и, продолжая наступление, вышли на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.

Сам областной центр Херсон перешел под контроль ВС России 2 марта. После этого были начаты переговоры с администрацией города по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения. 

Специальная операция на Украине началась 24 февраля. В видеообращении Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное