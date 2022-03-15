Российские военные взяли под полный контроль Херсонскую область

Сегодня ВС России заняли всю территорию Херсонской области Украины. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает ТАСС.

«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — отметил представитель ведомства.

По его словам, войска ДНР, прорвав оборону националистов, взяли под контроль Пантелеймоновку, и, продолжая наступление, вышли на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.

Сам областной центр Херсон перешел под контроль ВС России 2 марта. После этого были начаты переговоры с администрацией города по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля. В видеообращении Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.