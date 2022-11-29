Российские военные взяли под контроль трассу на Часов Яр, рассказал военкор Пегов

Под контроль российских военных перешла трасса на Часов Яр. Таким образом, удалось прервать снабжение украинской армии на данном направлении, утверждает военкор Семен Пегов.

«Сейчас можно говорить о полном контроле обстановки по линии Озаряновка-Курдюмовка-Зеленополье. Этот треугольник стратегически важен как высота над Артемовском, Часовым Яром и Константиновкой. Но главное — это контроль трассы снабжения ВСУ на Часов Яр», — заметил он в своем телеграм-канале WarGonzo.

По его словам, сейчас ВСУ перегруппировываются, отступая за населенный пункт — к базам в Краматорске.

Напомним, что ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о почти полном окружении Артемовска. Город расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.