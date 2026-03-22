Российские военные взяли под контроль Потаповку в Сумской области

Российская армия взяла под контроль село Потаповка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области», – говорится в заявлении ведомства.

По информации министерства, также нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь Сумской области.