СВО 22 марта 2026 12:33

Российские военные взяли под контроль Потаповку в Сумской области

Российская армия взяла под контроль село Потаповка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области», – говорится в заявлении ведомства.

По информации министерства, также нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь Сумской области.

