Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над населенным пунктом Новоселовка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Запорожской области. Кроме того, полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск «Восток», – рассказали в военном ведомстве.