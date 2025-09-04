news_header_top
СВО 4 сентября 2025 12:16

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Запорожской области

Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над населенным пунктом Новоселовка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Запорожской области. Кроме того, полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск «Восток», – рассказали в военном ведомстве.

