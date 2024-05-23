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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, им удалось улучшить свои позиции на линии соприкосновения и нанести поражение живой силе и технике противника, сообщили в Минобороны РФ.
Потери украинской стороны за прошедшие сутки составили более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля. Также были уничтожены: американская 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Палладин», 152-мм пушка «Гиацинт-Б», четыре 152-мм гаубицы Д-20 и британская 105-мм гаубица L-119.
Российские войска выбили подразделения 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад территориальной обороны из районов населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр ДНР.
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