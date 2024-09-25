Российские военные взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны

«В результате решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобождены населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны, противник потерял до 835 военнослужащих, семь автомобилей, уничтожены семь складов боеприпасов.