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Ру Тат
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Политика
17 ноября 2022  15:59

Российские военные взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским

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На южно-донецком направлении ВС России взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское ДНР. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства. 

Также на этом направлении были пресечены три атаки украинских войск силами до трех ротных тактических групп из районов Пречистовки, Угледара и Новомихайловки.

«В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин», – сказано в сводке. 

14 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате упорных боев села Павловка. 

#спецоперация на Украине
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