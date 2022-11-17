Российские военные взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским

На южно-донецком направлении ВС России взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское ДНР. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

Также на этом направлении были пресечены три атаки украинских войск силами до трех ротных тактических групп из районов Пречистовки, Угледара и Новомихайловки.

«В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин», – сказано в сводке.

14 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате упорных боев села Павловка.