Российские военные взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским
На южно-донецком направлении ВС России взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское ДНР. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства.
Также на этом направлении были пресечены три атаки украинских войск силами до трех ротных тактических групп из районов Пречистовки, Угледара и Новомихайловки.
«В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин», – сказано в сводке.
14 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате упорных боев села Павловка.