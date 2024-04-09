Российские военные водрузили флаг в населённом пункте Первомайское в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Первомайское в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Населенный пункт Первомайское в ДНР освобожден, российские войска водрузили флаг», – указано в сообщении.

Кроме того, сообщает Минобороны РФ, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Также отражены четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.