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Российские военные водрузили флаг в населённом пункте Первомайское в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Первомайское в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Населенный пункт Первомайское в ДНР освобожден, российские войска водрузили флаг», – указано в сообщении.
Кроме того, сообщает Минобороны РФ, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
Также отражены четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР.
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