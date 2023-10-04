Российские военные вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра

Войска РФ установили контроль над херсонскими островами, которые расположены в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что подразделения бригады береговой обороны группировки войск «Днепр» контролируют более 90% всех островов.

Тем не менее, противник на месте тоже не стоит. Ежедневно ВСУ пытаются прорваться на острова и на левый берег Днепра.

По данным агентства, применяют они не только массированное наступление, но также группы ДРГ, радиоэлектронную разведку и силы спецопераций, чтобы прощупать слабые стороны обороны.