Российские военные ведут наступление на всех участках в Курской области
Российские военнослужащие ведут массированное наступление на всех участках в Курской области. Об этом сообщает военкор RT Саргон Хадая.
«Российские войска ведут массированное наступление на всех участках фронта в Курской области. В ходе ожесточенных боев подразделения ВСУ терпят одно поражение за другим», — заявил он.
Военкор отметил, что положение украинской армии на данном участке фронта быстро ухудшается.
В воскресенье стало известно, что российские войска освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.