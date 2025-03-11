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СВО 11 марта 2025 09:28

Российские военные ведут наступление на всех участках в Курской области

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Российские военнослужащие ведут массированное наступление на всех участках в Курской области. Об этом сообщает военкор RT Саргон Хадая.

«Российские войска ведут массированное наступление на всех участках фронта в Курской области. В ходе ожесточенных боев подразделения ВСУ терпят одно поражение за другим», — заявил он.

Военкор отметил, что положение украинской армии на данном участке фронта быстро ухудшается.

В воскресенье стало известно, что российские войска освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.

#спецоперация #Курская область
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