Российские артиллеристы уничтожили в Харьковской области украинскую батарею американских систем М777, сообщило Минобороны РФ. Располагалась она, по данным ведомства, в районе села Кругляковка.

В минувшие сутки ВСУ вновь предпринимали несколько попыток контрнаступлений, сообщили в МО РФ, в том числе – на Купянском направлении, где силами ВС РФ украинские военные были отброшены на исходные позиции.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск пресечены атаки четырех ротных тактических групп ВСУ. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников пытались остановить продвижение российских войск. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации, уничтожено более 85-ти боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, сообщили в Минобороны. Кроме того, в ДНР российские военные уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.