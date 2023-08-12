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Российские военные в Крыму пресекли попытку атаки 20 украинских БПЛА
Вооружененые силы России пресекли попытку ВСУ совершить атаку на Крым при помощи 20 БПЛА, сообщили в Минобороны.
Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова была пресечена минувшей ночью.
В Минобороны отметили, что 14 дронов были ликвидированы при помощи средств противовоздушной обороны. Остальные БПЛА удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что никто не пострадал и разрушений не было.
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