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Руc Тат
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Происшествия 12 августа 2023 08:24

Российские военные в Крыму пресекли попытку атаки 20 украинских БПЛА

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Вооружененые силы России пресекли попытку ВСУ совершить атаку на Крым при помощи 20 БПЛА, сообщили в Минобороны.

Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова была пресечена минувшей ночью.

В Минобороны отметили, что 14 дронов были ликвидированы при помощи средств противовоздушной обороны. Остальные БПЛА удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что никто не пострадал и разрушений не было.

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#спецоперация на Украине #Крым
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