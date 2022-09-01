Российские военные уничтожили взвод американских гаубиц М777 в Херсонской области

Российские военные уничтожили огневой взвод гаубиц М777, поставленных Вооруженным силам Украины Соединенными Штатами, в районе Андреевки Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенант Игоря Конашенкова.

«В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777», — рассказал докладчик.

По его информации, были поражены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Дорожнянка, Малиновка (Запорожская область), Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое, Великое Артаково (Николаевская область), Новоукраинка (ДНР) и Коломийцы (Днепропетровская область).

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Так, за последние сутки были ликвидированы четыре пункта управления — 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах.

У Часова Яра и Артемовска в ДНР беспилотники уничтожили два пункта управления ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Западные страны осудили это решение, ужесточили санкционный режим против РФ и начали оказывать военную помощь киевскому режиму.