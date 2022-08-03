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Происшествия
3 августа 2022  13:48

Российские военные уничтожили в Львовской области базу хранения с боеприпасами из Польши

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Вооруженные Силы России высокоточными ракетами поразили базу хранения боеприпасов и оружия, полученных из Польши. Объект находился на территории Львовской области, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — приводит слова генерал-лейтенанта ТАСС.

Кроме того, по данным Минобороны, в Николаевке был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, ликвидировано более 50 националистов и шесть единиц техники.

#спецоперация на Украине #Минобороны
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