Российские военные уничтожили в Львовской области базу хранения с боеприпасами из Польши

Вооруженные Силы России высокоточными ракетами поразили базу хранения боеприпасов и оружия, полученных из Польши. Объект находился на территории Львовской области, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — приводит слова генерал-лейтенанта ТАСС.

Кроме того, по данным Минобороны, в Николаевке был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, ликвидировано более 50 националистов и шесть единиц техники.