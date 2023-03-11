Российские военные уничтожили в ДНР две американские РЛС и склад боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы России в минувшие сутки уничтожили на территории Донецкой народной республики две радиолокационные станции, изготовленные в США, также поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в сегодняшней сводке сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Константиновка и Приволье Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50», – сказал Конашенков.

Также, по его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. Кроме того, ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ на херсонском направлении, и другое вооружение.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года, когда о ее начале объявил Президент Владимир Путин.