Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов и батарею РЗСО в ДНР

Минобороны России опубликовало в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на украинской территории.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — говорится в публикации.

Также отмечается, что российские ВКС поразили батарею реактивных систем залпового огня ВСУ у Красного Лимана.

На купянском направлении российская артиллерия нанесла огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ и иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.

На красно-лиманском направлении были пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов Терны и Ямполовки ДНР, потери противника — более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и 3 пикапа.

На донецком направлении российские войска продолжили наступление, в течение суток отразили три контратаки противника. Уничтожено более 30 бойцов ВСУ, 4 боевые бронированные машины и 3 пикапа.

На южно-донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в сторону Павловки ДНР. Противник потерял до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, по 3 боевые бронированные машины и пикапа.