На донецком направлении в результате наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и артиллерийского огня уничтожено более 60 солдат ВСУ, а также четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

«Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ», – рассказали в оборонном ведомстве.

На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы была поражена гаубица «Мста-Б», в районах Антоновки Херсонской области и Веселого Днепропетровской области – два склада боеприпасов ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ у Угледара (ДНР), Левадного и Орехова *(Запорожская область). Потери противника за сутки составили до 40 бойцов, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. В районе Малиновки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.