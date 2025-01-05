Военнослужащие уничтожили танки и 12 боевых бронированных машин с десантом (БМД) штурмовой группы ВСУ в направлении хутора Бердин Курской области. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

«Около 9.00 мск, с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За сутки потери украинской армии на указанном направлении фронта составили до 340 военнослужащих. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – добавили в Минобороны РФ.