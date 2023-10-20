Российские военные уничтожили танк и до 50 военных ВСУ на донецком направлении

Группировка российских войск «Юг» уничтожила до 50 украинских военнослужащих, а также танк противника на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Как указано в сообщении, российские бойцы отразили атаку подразделений третьего механизированного батальона бригады ВСУ в районе Курдюмовки. Кроме того, уничтожены скопления живой силы противника общей численностью до 50 человек в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка ДНР.

Кроме того, артиллерия группировки «Юг» нанесла огневое поражение блиндажам и опорным пунктам противника в районах Спорного и Белогоровки, в результате уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» в Северске и танк в Курдюмовке.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.