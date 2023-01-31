Российские военные уничтожили спецгруппу ВСУ, пытавшуюся прорваться в Запорожье

Этой ночью российские военные уничтожили спецгруппу ВСУ, которая осуществила попытку прорыва в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши разведчики с помощью квадрокоптера Mavic с тепловизором ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта. По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией и точнейшая очередь расчета АГС», — говорится в сообщении.

По данным Рогова, одному диверсанту удалось скрыться. В составе группы первоначально было до 10 человек. Предположительно, диверсанты пытались пробраться вглубь укрепрайонов и разведать обстановку для ВСУ.