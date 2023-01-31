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Политика
31 января 2023  12:28

Российские военные уничтожили спецгруппу ВСУ, пытавшуюся прорваться в Запорожье

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Этой ночью российские военные уничтожили спецгруппу ВСУ, которая осуществила попытку прорыва в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши разведчики с помощью квадрокоптера Mavic с тепловизором ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта. По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией и точнейшая очередь расчета АГС», — говорится в сообщении.

По данным Рогова, одному диверсанту удалось скрыться. В составе группы первоначально было до 10 человек. Предположительно, диверсанты пытались пробраться вглубь укрепрайонов и разведать обстановку для ВСУ.

#всу #спецоперация на Украине
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