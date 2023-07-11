Российские военные уничтожили склад ВСУ с западными ракетами в Николаеве

ВС России уничтожили склад ВСУ с западными ракетами, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП. По сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части», – указано в сообщении.