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Российские военные уничтожили склад ВСУ с западными ракетами в Николаеве
ВС России уничтожили склад ВСУ с западными ракетами, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП. По сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части», – указано в сообщении.
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