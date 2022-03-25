Российские военные уничтожили семь установок «Точка-У» и 85% ракет ВС Украины

ВСУ продолжают применять ракетные комплексы «Точка-У» по мирным жителям Донецка и Макеевки. Поэтому уничтожение ракет стало первоочередной целью российских военных. Об этом со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Рудского сообщает РИА Новости.

«ВСУ продолжают неизбирательно применять оружие повышенного могущества по городам Донбасса. Примером тому являются удары ракетным комплексом „Точка-У“ по мирному населению Донецка и Макеевки», — уточнил он во время брифинга.

По его данным, к настоящему моменту уничтожено семь пусковых установок «Точка-У» и 85% ракет на арсеналах и в воздухе. Такие действия позволили снизить возможность их применения по мирным жителям Донбасса.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель российских военных — защитить мирное население, страдающее от агрессии со стороны киевского режима.