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Политика
18 июля 2022  14:16

Российские военные уничтожили пункт «иностранного легиона» в ДНР

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В прошедшие сутки российские военные с помощью высокоточных ракет воздушного базирования  поразили пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона», заявили в Минобороны. Пункт располагался в селе Константиновка на территории ДНР.

Ударом по пункту «иностранного легиона» уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей, сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в селе Витово Черкасской области ВС РФ уничтожили до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия. В районе Нового Донбасса сбиты два украинских вертолета Ми-8 и еще два вертолета получили «значительные повреждения», сообщили в Минобороны.

#спецоперация на Украине #минобороны рф
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