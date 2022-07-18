Российские военные уничтожили пункт «иностранного легиона» в ДНР

В прошедшие сутки российские военные с помощью высокоточных ракет воздушного базирования поразили пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона», заявили в Минобороны. Пункт располагался в селе Константиновка на территории ДНР.

Ударом по пункту «иностранного легиона» уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей, сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в селе Витово Черкасской области ВС РФ уничтожили до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия. В районе Нового Донбасса сбиты два украинских вертолета Ми-8 и еще два вертолета получили «значительные повреждения», сообщили в Минобороны.