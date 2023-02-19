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Российские военные уничтожили пункт дислокации украинских беспилотников
Вооруженные силы России нанесли удар по пункту дислокации беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий, сообщили сегодня в Минобороны РФ. По данным ведомства, также поражен склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования российские войска поразили пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в районе города Хмельницкий <…>», — сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Всего с начала проведения СВО, по данным военного ведомства, уничтожены 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и другое оружие и военная техника.
24 февраля будет год, как Россия проводит военную спецоперацию на Украине, о начале которой объявил Президент Владимир Путин.
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