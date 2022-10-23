Российские военные уничтожили нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ

Российские военные в прошедшие сутки уничтожили нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ, которое располагалось в районе Алексеевки в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. В районе города Смела Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины.

В Запорожской области ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления ВСУ и подразделения украинских войск в районах населенных пунктов ДНР и Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

В прошедшие сутки ВСУ несколько раз пытались атаковать российские позиции, сообщили также в Минобороны. В частности, на Купянском, Красно-Лиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях. Все атаки были отражены, заверил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент страны Владимир Путин.