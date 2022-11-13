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Происшествия
13 ноября 2022  22:28

Российские военные уничтожили группу диверсантов в районе Кинбурнской косы

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ВС России уничтожили порядка 20 украинских диверсантов, которые планировали высадиться в районе Кинбурнской косы. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ», — отметил он.

По данным представителя силовых структур, российским бойцам удалось поразить четыре легкомоторных плавательных средства и подавить огневые средства, расположенные в населенных пунктах Куцуруб и Ивановка в Николаевской области.

#вс россии #спецоперация на Украине
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