Российские военные уничтожили две украинские БМП, которые нарушили границу

Две украинские БМП с диверсионно-разведывательной группой, которые нарушили государственную границу с Россией, уничтожили российские военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.



«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины», – сообщает пресс-служба.