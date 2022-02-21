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Происшествия
21 февраля 2022  15:56
Полина Шевчук

Российские военные уничтожили две украинские БМП, которые нарушили границу

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Две украинские БМП с диверсионно-разведывательной группой, которые нарушили государственную границу с Россией, уничтожили российские военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины», – сообщает пресс-служба.

#Украина #нарушение границы
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