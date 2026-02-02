news_header_top
СВО 2 февраля 2026 10:02

Российские военные уничтожили два состава с военными ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие уничтожили два железнодорожных состава с живой силой и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе станции Конотоп Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили представители силовых структур.

Уточняется, что украинские боевики прибыли в данный район для того, чтобы усилить оборонительные рубежи.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое Харьковской области. Они также нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумы, Житейское, Ульяновка, Терны и Бурынь Сумской области.

