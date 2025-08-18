news_header_top
Руc Тат
16+
СВО 18 августа 2025 14:32

Российские военные уничтожили до 100 беспилотников UJ-22 и «Паляница»

Вооруженные силы РФ нанесли удары по местам подготовки украинских беспилотников, уничтожив до 100 дронов самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница».

Как сообщает Минобороны РФ, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили 16 единиц автотехники и центр подготовки операторов дронов.

Также были атакованы склады ГСМ, снабжающие ВСУ топливом, и пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Потери противника составили до 40 человек личного состава.

