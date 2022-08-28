Российские военные уничтожили цеха завода в Запорожье, где ремонтировали вертолеты ВСУ

Высокоточным оружием ВКС России были поражены производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье, где осуществлялся ремонт украинских вертолетов. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России, размещенной в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения», — говорится в сообщении.

Так, было уничтожено нефтехранилище в районе Никополи Днепропетровской области, которое снабжало топливом подразделения ВСУ на Донбассе.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении 8 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Северска, Краматорска, Улаклы ДНР, Травневого Харьковской области, Кавказа Николаевской области и Марганца Днепропетровской области.

Ликвидировано до 150 националистов при поражении пункта временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске (ДНР) и более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ. В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады теробороны в Артёмовске превысили 60% личного состава.

Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников, также были перехвачены 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое (ДНР), Чернобаевка (Херсонская область), Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.