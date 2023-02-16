Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов теробороны у Херсона и двух сел

На херсонском направлении за сутки российские вооруженные силы уничтожили четыре склада боеприпасов двух бригад территориальной обороны. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.

«В районе города Херсон, населенных пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны», – сказано в сообщении.

В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли одну самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу «Мста-Б».