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Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов теробороны у Херсона и двух сел
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На херсонском направлении за сутки российские вооруженные силы уничтожили четыре склада боеприпасов двух бригад территориальной обороны. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.
«В районе города Херсон, населенных пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны», – сказано в сообщении.
В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли одну самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу «Мста-Б».
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