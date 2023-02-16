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Политика 16 февраля 2023 14:15

Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов теробороны у Херсона и двух сел

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На херсонском направлении за сутки российские вооруженные силы уничтожили четыре склада боеприпасов двух бригад территориальной обороны. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.

«В районе города Херсон, населенных пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны», – сказано в сообщении.

В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли одну самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу «Мста-Б».

 

#спецоперация на Украине
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