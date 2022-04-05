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Официальная хроника
5 апреля 2022  13:16

Российские военные уничтожили Центр подготовки сил спецоперации Украины вблизи Очакова

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Российские военные силы с помощью высокоточного оружия  уничтожили Центр подготовки Сил специальных операций Украины вблизи города Очаков, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщает ТАСС. 

«Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников», – рассказал военный.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Боевые действия проводятся на территории Украины.

#спецоперация на Украине #всу украины #вооружение
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