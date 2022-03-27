Российские военные уничтожили более 1,6 тыс. танков и бронетехники Украины

За время спецоперации на Украине ВС России уничтожили 1656 единиц танков и бронетехники ВСУ. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает РИА Новости.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники», — перечислил представитель ведомства.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после обращения глав ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в отражении агрессии Киева. В видеообращении к россиянам Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главная цель ВС страны — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.