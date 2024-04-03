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Российские военные уничтожили ангар с беспилотниками и склад вооружения ВСУ
Вооруженные силы РФ уничтожили ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов,а также склад вооружения ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе», – передает ведомство.
Кроме того, сообщает Минобороны России, средствами противовоздушной обороны сбиты 164 украинских беспилотных летательных аппарата и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.
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