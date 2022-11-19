Российские военные уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР

Российские военные в прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Располагалась она в районе Авдеевки на территории ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Также в прошедшие сутки ВС РФ несколько раз отбили атаки украинских военных, заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. В частности, на Купянском направлении атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, погибли более 60 украинских военнослужащих и наемников. На Красно-Лиманском российские войска нанесли упреждающий удар и пресекли атаку ВСУ в ЛНР, погибли до 50 украинских военных.

Кроме того, за сутки средства ПВО сбили 10 беспилотников, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления.