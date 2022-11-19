news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
19 ноября 2022  14:22

Российские военные уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР

news_top_970_100

Российские военные в прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Располагалась она в районе Авдеевки на территории ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Также в прошедшие сутки ВС РФ несколько раз отбили атаки украинских военных, заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. В частности, на Купянском направлении атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, погибли более 60 украинских военнослужащих и наемников. На Красно-Лиманском российские войска нанесли упреждающий удар и пресекли атаку ВСУ в ЛНР, погибли до 50 украинских военных.

Кроме того, за сутки средства ПВО сбили 10 беспилотников, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100