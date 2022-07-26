Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию

Российские военные в прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, установка располагалась в районе села Ягодное в ДНР.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ» в районе Березнеговатое Николаевской области, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и другие виды оружия.

Российские ПВО сбили за сутки два украинских беспилотника в Харьковской и Николаевской областях.

Оборонное ведомство сообщило также о ракетном ударе по базе «Иностранного легиона» у села Константиновка на территории ДНР, в результате которого погибли 40 наемников.