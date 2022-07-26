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Политика
26 июля 2022  12:58

Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию

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Российские военные в прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, сообщило  Минобороны РФ. По данным ведомства, установка располагалась в районе села Ягодное в ДНР.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ» в районе Березнеговатое Николаевской области, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и другие виды оружия.

Российские ПВО сбили за сутки два украинских беспилотника в Харьковской и Николаевской областях.

Оборонное ведомство сообщило также о ракетном ударе по базе «Иностранного легиона» у села Константиновка на территории ДНР, в результате которого погибли 40 наемников.

 

 

 

#спецоперация на Украине #оружие
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