Российские военные уничтожили американские установки HIMARS и MLRS у Краматорска

ВС России поразили американские реактивные системы залпового огня у Краматорска. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS» производства США», – сказано в публикации.

Отмечается, что также было нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах Малиновки, Авдеевки (ДНР) и Дружелюбовки (Запорожская область.)