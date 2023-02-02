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Политика
2 февраля 2023  15:53

Российские военные уничтожили американские установки HIMARS и MLRS у Краматорска

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ВС России поразили американские реактивные системы залпового огня у Краматорска. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS» производства США», – сказано в публикации.

Отмечается, что также было нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах Малиновки, Авдеевки (ДНР) и Дружелюбовки (Запорожская область.) 

#спецоперация на Украине
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