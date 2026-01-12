news_header_top
СВО 12 января 2026 16:52

Российские военные ударом «Орешника» вывели из строя Львовский авиаремонтный завод

В ночь на 9 января российские военные нанесли удар по объектам на территории Украины. По данным Минобороны РФ, в результате применения ракетного комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

В ведомстве заявили, что на предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники Вооруженных сил Украины, включая самолеты F‑16 и МиГ‑29, переданные западными странами. Кроме того, по информации министерства, на заводе производились ударные беспилотные летательные аппараты средней и большой дальности.

По утверждению Минобороны РФ, ударом были поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также элементы инфраструктуры заводского аэродрома.

Также сообщается, что ВС России нанесли удары с применением оперативно‑тактического комплекса «Искандер» и ракет «Калибр» по двум предприятиям в Киеве, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России, а также по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

