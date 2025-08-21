Российские военные ударили по военным аэродромам и складам ВСУ

Российская армия в ночь на 21 августа нанесла групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что атакованы предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, военная аэродромная инфраструктура, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов, склады боеприпасов и имущества ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – добавили в министерстве.