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Российские военные ударили по позициям трех украинских бригад
Армейская авиация и артиллерия группировки российских войск «Центр» поразила позиции трех бригад ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На краснолиманском и сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск „Центр“ нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — сообщил он.
По его словам, у Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по складу снарядов, пунктам временной дислокации и огневым средствам противника.
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