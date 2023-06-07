Российские военные ударили по позициям трех украинских бригад

Армейская авиация и артиллерия группировки российских войск «Центр» поразила позиции трех бригад ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском и сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск „Центр“ нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — сообщил он.

По его словам, у Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по складу снарядов, пунктам временной дислокации и огневым средствам противника.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.