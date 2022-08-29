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Ру Тат
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Политика
29 августа 2022  12:46

Российские военные ударили по полевым лагерям нацистских формирований «Айдар»* и «Азов»**

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В минувшие сутки российские военные поразили полевые лагеря нацистских формирований «Айдар»* и «Азов»**, сообщили в Минобороны РФ. по данным ведомства, в результате удара погибли более 100 боевиков, уничтожено 20 единиц военной техники и свыше трех тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня.

Кроме того, ВКС России за сутки сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины, поразили девять пунктов управления ВСУ, а российские ПВО сбили шесть беспилотников.

Напомним также, что ранее военное ведомство заявило об угрозе удара украинским дроном по корпусу с ядерным топливом и радиоактивными отходами.

*запрещенная в России экстремистская организация

** террористическая организация, запрещена в РФ

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