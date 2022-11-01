Российские военные «существенно нарушили» управление украинскими войсками

В результате массированного удара по объектам систем управления, связи и энергетики Украины было существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, заявили в Минобороны РФ. Удар был нанесен накануне высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

После удара значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, также ракетным ударом было нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, вчера российское военное ведомство подтвердило, что продолжает наносить удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. Утром 31 октября сообщалось , что в Киеве и других крупных городах и областях Украины вновь раздаются взрывы от ракетных ударов. По данным киевских властей, в украинской столице в результате пропало электричество, без воды осталось 80% населения города.