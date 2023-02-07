Российские военные спасли 42 человек из-под завалов после землетрясения в Сирии

За сутки российским военным удалось спасти 42 человек из-под обломков после землетрясения в Сирии. Также было обнаружено 57 тел погибших, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Егорова.

«Российские военнослужащие продолжают оказывать помощь сирийскому народу в ликвидации последствий землетрясения. В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 жителям», — перечислил он.

Напомним, что землетрясение произошло утром 6 января на границе Сирии и Турции. К настоящему моменту число жертв в Сирии составляет порядка 1,5 тысячи, в Турции же уже превысило 5 тыс. Накануне Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидерам обоих государств. Оба президента — Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад — приняли предложение о помощи, после чего в страны были направлены группы МЧС РФ.