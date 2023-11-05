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Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2
Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости.
Цель поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя.
На этой неделе западные СМИ сообщили, что российские военные уничтожили за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине.
Накануне Минобороны сообщало, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 525 самолетов, 254 вертолета, 8629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13175 танков и других боевых бронированных машин противника.
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