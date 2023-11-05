Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2

Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости.

Цель поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя.

На этой неделе западные СМИ сообщили, что российские военные уничтожили за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине.

Накануне Минобороны сообщало, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 525 самолетов, 254 вертолета, 8629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13175 танков и других боевых бронированных машин противника.