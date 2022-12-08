Российские военные рассказали об ударе по украинским позициям из «Солнцепека»

Бойцы одного из подразделений Западного военного округа нанесли удар из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорному пункту украинских войск под городом Сватово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Подразделения ЗВО из ТОС-1А „Солнцепек“ уничтожили опорные пункты <…> на Сватовском направлении», — заявил один из российских военных.

Агентство также выложило кадры оперативного контроля, снятые с беспилотного летательного аппарата, с помощью которого корректировался огонь. На них запечатлен момент нанесения удара по вырытым в земле стрелковым ячейкам, оставшиеся после него пятна выжженной земли, а также действия уцелевших украинских солдат.

ТОС-1А «Солнцепек» не имеет зарубежных аналогов. Установка выбрасывает специальное горючее вещество в виде аэрозоля, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.

Впрочем, дальность стрельбы из этой системы не превышает 6 километров. Из-за этого она, по сведениям из открытых источников, уступает реактивным системам залпового огня в эффективности при ведении масштабных боевых действий.