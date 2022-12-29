Российские военные раскрыли и уничтожили группу диверсантов в ДНР

Бойцы Западного военного округа ликвидировали группу диверсантов в районе населенного пункта Торское в ДНР. Об этом со ссылкой на военного с позывным «Форст» сообщает РИА Новости.

«Пытались спуститься к нам, но наши парни постоянно находятся, на постоянном посту. В ночное время спускаются, подсвечивают себе фонариками», — заметил военнослужащий.

Собеседник агентства рассказал, что наблюдатель, обнаруживший группу, сообщил о ней командиру, затем диверсанты были уничтожены.