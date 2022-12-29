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Ру Тат
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Политика
29 декабря 2022  12:06

Российские военные раскрыли и уничтожили группу диверсантов в ДНР

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Бойцы Западного военного округа ликвидировали группу диверсантов в районе населенного пункта Торское в ДНР. Об этом со ссылкой на военного с позывным «Форст» сообщает РИА Новости.

«Пытались спуститься к нам, но наши парни постоянно находятся, на постоянном посту. В ночное время спускаются, подсвечивают себе фонариками», — заметил военнослужащий.

Собеседник агентства рассказал, что наблюдатель, обнаруживший группу, сообщил о ней командиру, затем диверсанты были уничтожены.

#ДНР
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