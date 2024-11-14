Российская армия продвигается вперед на запад от сел Новодаровка и Ровнополь.

Как сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, российские бойцы практически полностью выровняли участок линии соприкосновения между селами.

Он отметил, что площадь освобожденного участка превышает 12 квадратных километров.

«Татар-информ» рассказывал Вооруженные силы Российской Федерации освободили село Ровнополь в Донецкой Народной Республике, который находится на административной границе с Запорожской областью.