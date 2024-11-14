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Российские военные продвигаются вперед у сел Новодаровка и Равнополь
Российская армия продвигается вперед на запад от сел Новодаровка и Ровнополь.
Как сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, российские бойцы практически полностью выровняли участок линии соприкосновения между селами.
Он отметил, что площадь освобожденного участка превышает 12 квадратных километров.
«Татар-информ» рассказывал Вооруженные силы Российской Федерации освободили село Ровнополь в Донецкой Народной Республике, который находится на административной границе с Запорожской областью.
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