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СВО 14 ноября 2024 09:51

Российские военные продвигаются вперед у сел Новодаровка и Равнополь

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Российская армия продвигается вперед на запад от сел Новодаровка и Ровнополь.

Как сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, российские бойцы практически полностью выровняли участок линии соприкосновения между селами.

Он отметил, что площадь освобожденного участка превышает 12 квадратных километров.

«Татар-информ» рассказывал Вооруженные силы Российской Федерации освободили село Ровнополь в Донецкой Народной Республике, который находится на административной границе с Запорожской областью.

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