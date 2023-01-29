Российские военные продолжили наступление на южно-донецком и запорожском направлениях

На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки российских войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«<...> и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области», – говорится в сообщении.

В районе Пречистовки и Угледара были уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».