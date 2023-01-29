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Политика
29 января 2023  15:02

Российские военные продолжили наступление на южно-донецком и запорожском направлениях

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На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки российских войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства. 

«<...> и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области», – говорится в сообщении.

В районе Пречистовки и Угледара были уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».

#спецоперация на Украине
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