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Руc Тат
СВО 17 октября 2023 08:35

Российские военные применили в зоне СВО новейшую огнеметную систему «Тосочка»

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Подразделения радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» по группе украинских военных в одном из укрепленных районов в зоне СВО, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Отмечается, что «Тосочка» отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси Урала с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

В результате российские бойцы, привязавшись к местности, провели пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе.

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#спецоперация на Украине
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