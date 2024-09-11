Российские военные предотвратили попытку ВСУ захватить буровую вышку

Силы Черноморского флота ВС РФ сорвали попытку захвата Военно-морскими силами Украины буровой вышки в Черном море, сообщает Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве объяснили, что для захвата российской буровой вышки главное управление разведки Минобороны Украины отправило морской десант из четырнадцати катеров Willard Sea Force с военнослужащими спецподразделений ВСУ.

В бою российские военнослужащие потопили восемь украинских катеров, до восемнадцати украинских спецназовцев погибли. Шесть украинских катеров отступили, не попытавшись забрать раненых товарищей из воды.